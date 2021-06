Spagna: una comunità di 200 persone accampata in una montagna dedita al sesso libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accampati all'aria aperta, molti nudi e dediti al sesso libero: sono le circa 200 persone appartenenti alla comunità "Famiglia arcobaleno" che si è stabilita nella Sierra de la Demanda, a La Rioja, in Spagna. Secondo quanto riferito dal quotidiano "La Vanguardia", questi amanti della natura, riuniti in un punto di difficile accesso della montagna montagna camminano nudi in questo ambiente naturale e praticano il sesso durante tutta la giornata in una sorta di rituale d'amore libero, nonostante il fatto che nel villaggio di fortuna ci siano dei minori. Questo insediamento ha provocato polemiche e preoccupazioni nella zona suscitare sia per il delicato momento sanitario legato alla pandemia del coronavirus che per la probabilità che divampi un incendio per l'accensione di falò. Fonti dell'assessorato regionale all'Ambiente de La Rioja hanno spiegato che lo sgombero del collettivo richiede la denuncia previa dei proprietari dei terreni su cui si trova l'insediamento che non è ancora avvenuta, e richiede un avallo giudiziario. La Guardia Civil ha effettuato delle ispezioni e identificato alcune delle persone riunite e risulta che tra i campeggiatori ci sono inglesi, francesi, spagnoli e tedeschi.(Spm)