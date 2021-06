Kosovo-Serbia: Palmer, dialogo deve concludersi con reciproco riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia deve concludersi con il riconoscimento reciproco dei due Paesi. Lo ha affermato il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, nella conferenza stampa congiunta a Pristina con l'inviato speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak. Come evidenzia l'emittente "Rtk", a differenza di Palmer, Lajcak non ha invece affermato esplicitamente che il reciproco riconoscimento tra Pristina e Belgrado deve essere l'epilogo del dialogo. Secondo Lajcak, tuttavia, il 2021 ha il potenziale per essere un buon anno per i rapporti tra l'Ue e i Balcani occidentali. "Lo scopo primario di questa visita è di preparare il terreno per il primo incontro di alto livello tra il premier Kurti (kosovaro, Albin) e il presidente Vucic (serbo, Aleksandar), che si terrà tra pochi giorni", ha affermato l'inviato speciale dell'Ue. (segue) (Alt)