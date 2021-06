Kosovo: Autorità ferroviaria, quattro treni serbi operano illegalmente nel nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro treni provenienti dalla Serbia operano illegalmente in Kosovo ogni giorno. Lo ha detto Shkumbin Hyseni, membro del consiglio dell'Autorità di regolamentazione delle ferrovie kosovare, ha dichiarato martedì in durante una riunione della commissione parlamentare sulle infrastrutture. Hyseni ha detto che questa vicenda va avanti da molto tempo e che in più di un’occasione le istituzioni statali sono state invitate a reagire. Alla domanda dei parlamentari su cosa è stato fatto per fermare il funzionamento illegale di questi treni nella parte settentrionale del Kosovo, Hyseni ha affermato che l’Autorità di regolamentazione può agire solo nell'ambito delle proprie competenze e che è responsabilità delle istituzioni e delle forze dell'ordine fermare queste attività illegali. (Alt)