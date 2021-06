Kosovo-Grecia: oggi ministro Esteri Dendias a Pristina per colloqui con Osmani, Kurti e omologa Gervalla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, inizia oggi una visita ufficiale in Kosovo accompagnato dal viceministro degli Affari esteri, Kostas Fragogiannis. Secondo quanto riferito dalla diplomazia di Atene, Dendias incontrerà la presidente kosovara, Vjosa Osmani, il primo ministro Albin Kurti, il presidente del Parlamento Glauk Konjufca e l'omologa Donika Gervalla. I colloqui dovrebbero concentrarsi sulla prospettiva europea dei Balcani occidentali, sul dialogo Belgrado-Pristina e sulla cooperazione energetica, con particolare attenzione alla cooperazione economica. Dendias avrà anche un incontro con i dipendenti greci di organizzazioni internazionali. La visita del ministro greco è di particolare importanza per il Kosovo dal momento che la Grecia è uno dei cinque Stati membri dell'Unione europea che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. (segue) (Gra)