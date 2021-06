Israele: bloccato sui social Yair Netanyahu, partito Likud parla di “censura della destra” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I blocchi social sono tutti legati alla pubblicazione dell'indirizzo personale del parlamentare, circostanza vietata dalle regole di ciascun sito. Il partito Likud, da parte sua, ha condannato la sospensione in una serie di tweet in lingua inglese dal titolo "Censurare la destra". "Twitter e Facebook stanno sospendendo gli attivisti di destra per aver promosso proteste fuori dalle case dei membri della Knesset che intendono unirsi al pericoloso governo di sinistra che si sta formando", ha twittato Likud. “Tuttavia, allo stesso tempo, Twitter e Facebook consentono agli attivisti di sinistra di promuovere contro-proteste nelle case degli stessi parlamentari, elencando esattamente gli stessi indirizzi per i quali sono stati sospesi gli esponenti di destra”, aggiunge il partito, denunciando che “questo è un caso da manuale di censura politica della destra". Yair Netanyahu non è estraneo alle polemiche sui social media. Egli ha già pubblicato numeri post polemici, portando anche a una serie di cause per diffamazione e minacce legali. (segue) (Res)