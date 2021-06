Israele: bloccato sui social Yair Netanyahu, partito Likud parla di “censura della destra” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 61 parlamentari che compongono la nascente coalizione hanno presentato giovedì una richiesta formale al segretario della Knesset Yardena Muller-Horowitz per iniziare il processo di rimozione di Levin che, in base agli accordi, dovrebbe essere sostituito da Mickey Levy, deputato di Yesh Atid. Tuttavia poco dopo l’invio della richiesta formale, Nir Orbach ha contattato la Muller-Horowitz affermando che la sua firma era stata aggiunto a sua insaputa. Senza Orbach, la coalizione non avrebbe i 61 deputati necessari per poter sostituire Levin. Al termine dell’incontro di questa mattina con Bennett, Orbach ha affermato sul suo profilo Twitter che farà “il possibile per assicurare che il nuovo governo abbia successo”. La mossa di sostituire Levin è un modo per velocizzare la formazione del governo. Infatti, secondo quanto affermato da diversi esponenti del Likud, Levin starebbe lavorando di concerto con il premier uscente Benjamin Netanyahu per ritardare la seduta per il voto di fiducia per aumentare la pressione sui parlamentari di Yamina affinché votino contro il governo di coalizione (Res)