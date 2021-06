India-Usa: Covid, direttore Istituto del farmaco ringrazia Biden per rimozione divieto export vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione degli Stati Uniti di annullare il divieto di esportazione dei vaccini AstraZeneca, Novavax e Sanofi aumenterà la capacità di produzione dei vaccini in India. È quanto dichiarato in un post su Twitter da Adar Poonawalla, direttore dell’Istituto del farmaco dell’India, che ha ringraziato il presidente statunitense Joe Biden per la decisione. La mossa "aumenterà la fornitura di materie prime a livello globale e in India, e migliorerà la nostra capacità di produzione di vaccini", ha scritto Poonawalla, aggiungendo che “la diplomazia indiana è concentrata sulla sicurezza della catena di approvvigionamento dei vaccini”. (Inn)