Bielorussia: sindacati aviazione, pronti a rivolgerci a Corte internazionale su sanzioni Ue

- La Federazione dei sindacati dell’aviazione civile della Bielorussia intende fare appello agli organismi giuridici internazionali competenti per valutare la legalità delle sanzioni dell'Ue legato all’atterraggio d’emergenza del volo Ryanair Atene-Vilnius avvenuto lo scorso 23 maggio. Lo ha affermato oggi il presidente del sindacato, Mikhail Orda, durante un incontro con i rappresentanti del collettivo di lavoro di Belavia, la compagnia di bandiera bielorussa. "Il modo in cui i Paesi europei si sono comportati nei confronti della società Belavia, mostra ancora una volta chiaramente che l'Unione europea ignora completamente il diritto internazionale. E in linea di principio, diritto e legalità in quanto tali”, ha osservato Orda. “Non ci sono indagini sull'incidente legato aereo. Nessun risultato. Ma allo stesso tempo sono già state prese misure per ostacolare il lavoro della nostra compagnia aerea. Questo riguarda direttamente la vita di persone che non hanno nulla a che fare con questo incidente e sono state private del loro lavoro e dei loro stipendi”, ha aggiunto il dirigente sindacale. (Rum)