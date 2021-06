Famiglia: Castelli, prima parte assegno unico in Cdm, riforma storica ad inizio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, con un Decreto "ponte", arriva in Consiglio dei ministri, la prima parte dell’Assegno unico. Lo annuncia su Facebook la viceministra all'Economia, Laura Castelli che spiega come "i lavoratori autonomi e gli incapienti" saranno "i primi destinatari di una riforma storica che entrerà a regime da gennaio 2022, e che segna un radicale cambio di paradigma, mettendo al centro i figli. Lo Stato torna ad investire sul futuro, ed in politiche per giovani e famiglia". Castelli quindi aggiunge che "per i prossimi sei mesi, infatti, le famiglie che non beneficiano degli assegni familiari, e con figli da 0 a 18 anni, potranno accedere ad un assegno 'semplificato'. Questo in modo transitorio, proprio per allargare la platea di chi già oggi è destinatario di misure analoghe". (segue) (Rin)