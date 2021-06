Roma: sindaca Raggi firma ordinanza per prevenire gli incendi boschivi nel periodo estivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle aree adiacenti autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione non possono essere accesi fuochi entro una fascia di 100 metri. Previste anche alcune prescrizioni per enti e privati possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, che devono effettuare operazioni di pulizia o realizzare apposite fasce parafuoco per prevenire l'insorgere e il propagarsi di incendi. Per l'elenco completo di divieti e deroghe si rimanda al testo dell'ordinanza pubblicato sul portale di Roma Capitale. (Com)