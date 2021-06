© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Stati Uniti, Houthi hanno "grandi responsabilità" nel conflitto - I ribelli sciiti dello Yemen del movimento Ansar Allah, meglio noti come Houthi, hanno grandi responsabilità nella guerra in corso da ormai sette anni, avendo rifiutato qualsiasi iniziativa di cessate il fuoco o misura volte a risolvere il conflitto. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa diffusa dopo la conclusione del viaggio dell’inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen Tim Lenderking in Arabia Saudita, Oman, Emirati Arabi Uniti e Giordania. Durante il suo viaggio, Lenderking ha incontrato alti funzionari governativi, partner internazionali e funzionari dello Yemen per discutere in merito alla crisi umanitaria ed economica del Paese e dell'urgente necessità di un cessate il fuoco. In base a quanto riporta il comunicato stampa del dipartimento di Stato, Lenderking ha avuto numerosi contatti con l'inviato speciale delle Nazioni Unite Martin Griffiths durante il suo viaggio. “Gli Houthi hanno la grande responsabilità (nel conflitto) perché si sono rifiutati di impegnarsi in modo significativo per il raggiungimento di un cessate il fuoco. Al contrario gli Houthi continuano la loro devastante offensiva su Marib, condannata dalla comunità internazionale”, si legge nella nota. (segue) (Res)