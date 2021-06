© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: primo concerto a Riad dall’inizio della pandemia - Centinaia di spettatori hanno partecipato ieri sera al primo concerto organizzato nella capitale dell’Arabia Saudita, Riad, dall'inizio della pandemia di Covid-19, a più di un anno dalla cessazione di tutti gli eventi culturali. In base a quanto riporta la stampa saudita, il concerto, organizzato in un ristorante di un grande hotel di Riad, ha visto l’esibizione della cantante siriana Assala e del crooner kuwaitiano Nabil Chouail. L'Arabia Saudita ha ufficialmente registrato 454.000 casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia nel 2020, di cui 7.408 decessi. Lo spettacolo di Riad, era stato preceduto da un concerto del tenore italiano Andrea Bocelli organizzato in aprile a Hégra, antica città patrimonio Unesco situata nel governatorato di Al Ula, nell’Arabia Saudita occidentale, a cui avevano preso parte circa 300 persone. Lo sviluppo del settore dell’intrattenimento e della cultura è uno dei punti dell’ambizioso programma di riforme Vision 2030 voluto dall’erede al trono saudita Mohammed bin Salman e lanciato ufficialmente nel 2016. Il Fondo statale per gli investimenti pubblici (Pif) ha pianificato investimenti e progetti per un valore complessivo di 64 miliardi di dollari volti a stimolare la crescita nei settori non petroliferi e ad ampliare l'offerta di intrattenimento e turismo sia per i cittadini sauditi che per i visitatori stranieri. (segue) (Res)