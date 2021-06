© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Houthi ostacolano il flusso di carburante, import in forte aumento - I ribelli sciiti yemeniti Houthi costringono i commercianti a ricorrere al mercato nero per acquistare o vendere carburante, allo scopo di “sfruttare la sofferenza umanitaria e generare un guadagno politico”. Lo denuncia il Consiglio economico supremo yemenita nel suo ultimo rapporto sul flusso di carburante importato in Yemen. La quantità di combustibile importato tra aprile e maggio ammonta a 1.053.266 tonnellate, che è sufficiente a coprire tutta la domanda civile e umanitaria in tutte le parti dello Yemen per circa tre mesi, si legge nel report diffuso dall'ambasciata yemenita a Roma. Il governo riconosciuto dalla Comunità internazionale con sede a Aden, da parte sua, ha continuato ad applicare i suoi decreti riguardanti la regolamentazione e l'organizzazione del commercio di carburante nello Yemen. Esso ha anche facilitato l'importazione di carburante attraverso i porti liberati e il suo trasporto via terra nelle zone sotto il controllo delle milizie Houthi, dopo che queste ultime hanno saccheggiato le entrate del governo che erano state raccolte. Queste entrate, provenienti dalle tasse e dalle dogane sulle importazioni di carburante, comprendevano le risorse delle spedizioni che hanno ottenuto permessi eccezionali per accedere attraverso il porto di Hodeida durante il periodo precedente (rispetto al periodo aprile-maggio 2021), e ammontavano a più di 70 miliardi di rial yemeniti (circa 230 milioni di euro). (Res)