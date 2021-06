Mediterraneo: Onu rinnova autorizzazione per ispezioni navi a operazione Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato l'autorizzazione alle ispezioni dell'operazione aeronavale europea EuNavFor Med - Irini per un altro anno. Con il voto di ieri, il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha esteso/prolungato la risoluzione 2292 del 2016 che permette le ispezioni nel Mediterraneo centrale e i dirottamenti di navi sospettate di violazioni dell'embargo sulle armi dell'Onu sulla Libia. "Questo è un passo importante perché la risoluzione rappresenta il presupposto su cui si basa il compito principale di Irini. Mostra la volontà della Comunità internazionale di preservare il quadro giuridico volto a prevenire il traffico illecito di armi da e verso la Libia nello sforzo comune di portare pace e stabilità al Paese", si legge in un comunicato di Irini. Nel rinnovare la risoluzione, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite "ha riconosciuto implicitamente l'importanza del lavoro svolto dall'operazione Irini, l'unico attore internazionale che attua tale risoluzione, in modo efficace, imparziale e bilanciato", sottolinea la nota stampa. (segue) (Com)