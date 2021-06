Mediterraneo: Onu rinnova autorizzazione per ispezioni navi a operazione Irini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal suo avvio il 31 marzo 2020, l'operazione Irini ha svolto attività di controllo su 3.344 navi mercantili interrogazioni via radio, ha effettuato 133 visite consensuali a bordo delle imbarcazioni (i cosiddetti “approcci amichevoli”) e ha condotto 14 abbordaggi/ispezioni su navi sospette. In 37 casi, tali “approcci amichevoli” sono stati negati dai comandanti delle navi per vari motivi, tra cui questioni legate al Covid-19, possibili ritardi nella consegna delle merci e per ragioni politiche da parte delle autorità nazionali. In sei occasioni Irini non ha potuto procedere all'abbordaggio e all'ispezione delle navi sospette a causa del rifiuto dello Stato di bandiera. Tutte le ispezioni o gli “approcci amichevoli” sono sempre stati effettuati in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nel rispetto del diritto internazionale. Inoltre, tutte le misure preventive per il Covid-19 sono state sempre attuate e rispettate nel corso di queste attività che in nessun modo pregiudicano lo svolgimento delle attività delle navi che sono state visitate o ispezionate. (segue) (Com)