Sport: Fd'I, da Raggi in 5 anni zero nuovi impianti, giunta 5 stelle inadeguata

- "Le recenti sentenze del Tar che riguardano due importanti impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale in regime di concessione, Capannelle e via Alberini-Tor Sapienza, nelle quali il Tribunale Ammnistrativo dà torto al Comune di Roma, certificano una volta per tutte la totale incapacità dell'amministrazione Raggi di risolvere i problemi della nostra città anche nello sport". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Francesco Figliomeni componente della commissione capitolina Sport, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Alessandro Cochi responsabile dipartimento Sport Fdi Roma. "Da cinque anni - aggiungono - assistiamo alla paralisi dell'impiantistica sportiva romana, sia tra i grandi impianti che in quelli di base, frutto delle scellerate scelte del M5s che sono stati capaci di bloccare ogni iniziativa dei concessionari di impianti sportivi. Il risultato è che nessun nuovo impianto sportivo è stato realizzato, nessuna miglioria si è potuta apportare agli impianti esistenti, circa 90 ben oltre la metà delle concessioni sono scadute e i pochi bandi pubblicati sono andati deserti salvo rarissime eccezioni". (segue) (Com)