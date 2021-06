Sport: Fd'I, da Raggi in 5 anni zero nuovi impianti, giunta 5 stelle inadeguata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza Covid - spiega ancora la nota di Fd'I - ha peraltro determinato il paradosso che l'unico atto politico assunto dall'Assemblea capitolina, che avrebbe dovuto permettere ai concessionari, tra l'altro, di apportare piccole migliorie agli impianti sportivi e far fronte alle nuove esigenze dell'utenza cittadina, votato peraltro all'unanimità da tutte le forze politiche, non sia stato tradotto in atti amministrativi operativi che ne consentissero una reale applicazione. Anche qui paralisi totale e conseguente assenza di interventi. Anche i tre bandi usciti recentemente - Stella Polare ad Ostia, via Norma in V Municipio e Casal Boccone nel III - lasciano dubbi e perplessità. Ci risulta che potrebbero essere impugnati a livello tecnico legale amministrativo e anche se solo apparentemente la base d'asta sembrerebbe più bassa sappiamo, in base al regolamento voluto dall'attuale maggioranza, che rischiano l'evidente antieconomicità per le ingenti spese di manutenzione ordinaria degli stessi. I concessionari e gli utenti cittadini sono esausti, ormai stufi di belle parole e atti politici spesso privi di contatto con la realtà. Speriamo solo che la ripresa delle attività pur se lenta, possa essere qualcosa di positivo dopo 15 mesi di assoluta difficoltà e precarietà ai vari livelli". (segue) (Com)