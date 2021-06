Vaccini: Fontana, da lunedì il via a somministrazioni nelle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Lombardia, attenendosi alle indicazioni del commissario governativo Francesco Paolo Figliuolo, è pronta a procedere con le vaccinazioni in azienda". Lo annuncia in una nota il presidente della Regione, Attilio Fontana, comunicando che "da lunedì le imprese della regione avranno la possibilità di procedere in questa direzione. Un obiettivo raggiunto, anche a livello nazionale – continua il governatore - grazie alla tenacia della Lombardia che, per prima, si è attivata per raggiungere questo traguardo". Lunedì 7 giugno, dunque, Unipol allestirà presso la propria sede di Milano il primo hub vaccinale in azienda della Lombardia. A seguire, in settimana, altre tre aziende lombarde avvieranno la fase vaccinale per i propri dipendenti: Pirelli, Mediaset ed Amazon. (segue) (Com)