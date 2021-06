Slovenia: premier Jansa propone Dikaucic come nuovo ministro della Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro sloveno Janez Jansa ha inviato al Parlamento la proposta ufficiale per nominare Marjan Dikaucic come nuovo ministro della Giustizia. Il candidato per coprire il ruolo vacante è stato inizialmente proposto dal Partito di centro moderno (Smc). La nomina arriva dopo che nei giorni scorsi si è dimessa la ministra Lilijana Kozlovic, in segno di protesta per la decisione del governo di Lubiana di annullare la procedura di selezione dei procuratori per rappresentare il Paese nella nuova Procura europea.(Seb)