Scuola: Mattia (Pd), progetti estate per sostenere ripresa socialità ragazze e ragazzi

- "Approvato l'avviso pubblico dedicato agli istituti secondari superiori di primo e secondo grado e IeFP che, in partnership con agenzie di viaggio/tour operator e con 1,5 milioni di euro sostiene i viaggi scolastici di istruzione durante il periodo estivo". Così in una nota Eleonora Mattia, presidente della commissione Scuola, diritto allo studio e politiche giovanili del Consiglio regionale del Lazio. "I ragazzi e le ragazze - spiega Mattia - hanno bisogno di tornare alla normalità anche tramite la condivisione di esperienze collettive. Nel Lazio abbiamo dato un primo segnale permettendo a tutti i maturandi di vaccinarsi a ridosso della Festa della Repubblica. Nei prossimi giorni partiranno anche le prenotazioni per tutte le fasce di età under 40, fino ai giovanissimi. Parallelamente alle vaccinazioni - che sono il primo step - con l'avviso pubblico online da oggi sosteniamo il ritorno alla socialità, in particolare dei gruppi classe che sono stati per periodi prolungati costretti alla distanza. Investiamo nuovamente su un concetto di educazione che va oltre la didattica in senso stretto e sosteniamo il turismo scolastico come tassello fondamentale di questo percorso di ritorno alla vita". (Com)