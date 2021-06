Repubblica Ceca: sondaggio elettorale, entrambe le coalizioni di opposizione superano Ano per consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambe le coalizioni dell'opposizione ceca hanno superato il Movimento Ano, il partito del premier Andrej Babis, in termini di consenso. E' quanto risulta da un sondaggio condotto a maggio dall'istituto Ipsos e ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". La coalizione formata dal Partito pirata e da Sindaci e indipendenti (Stan) si colloca in testa con il 23,7 per cento. La coalizione Spolu, composta dal Partito democratico civico (Ods), dall'Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl) e da Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09), segue con il 23,1 per cento. Ano arriva terzo con il 22,1 per cento. Il partito di destra Libertà e democrazia diretta (Spd) arriva quarto con il 10,2 per cento. Supera la soglia di sbarramento del 5 per cento anche il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm), che tocca il 5,8 per cento. Lo stesso non si può dire per il Partito socialdemocratico (Cssd), attualmente al governo assieme ad Ano, che si ferma al 4,3 per cento. (Vap)