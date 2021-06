© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ogni anno torna la polemica sui giovani che non sono disponibili a lavorare, che non si trovano camerieri, cuochi, personale per la stagione estiva a tre euro l'ora. E come ogni anno si attacca il Reddito di cittadinanza e non la paga da fame. Il problema non è il Reddito di cittadinanza, ma lo sfruttamento del lavoro". Lo scrive su Twitter il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. (Rin)