India: Covid, tasso di guarigione al 97,4 per cento nell’Uttar Pradesh

- Il tasso di guarigione nello stato dell'Uttar Pradesh, situato nel nord dell’India, ha raggiunto il 97,4 per cento, risultando il migliore rispetto alla media nazionale. Come riportato dal quotidiano “Hindustan Times”, sono stati effettuati 50 milioni di test Covid nell’ultima settimana, e ieri sono stati registrati 1.175 nuovi casi di coronavirus. Il tasso di positività, inoltre, è sceso allo 0,3 per cento, ed è rimasto inferiore all’1 per cento per oltre una settimana. (Inn)