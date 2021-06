Russia: vaccinazione per stranieri, priorità a quelli che lavorano nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stranieri che lavorano nella Federazione Russa saranno i primi ad avere accesso alla vaccinazione a pagamento contro il coronavirus. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko. Agli stranieri che lavorano in Russia verrà offerta la vaccinazione con Sputnik Light, il primo componente del vaccino sviluppato dal Centro Gamaleya con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), ha incaricato il governo russo di organizzare entro giugno la vaccinazione a pagamento contro il coronavirus per gli stranieri presenti nel Paese. La Russia ha una capacità produttiva sufficiente per vaccinare gli stranieri, ha assicurato il ministro dell'Industria e del Commercio, Denis Manturov. (Rum)