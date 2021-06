© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio per l'open week vaccinale over 18 Astrazeneca della festa della Repubblica, sold out anche per gli 11 mila slot aggiuntivi su sabato 5 e domenica 6 giugno. "Grande successo", il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)