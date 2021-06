VIasbilit: Anas, da domani riaperto il passo del Gavia dopo chiusura invernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 10 di domani, 5 giugno, il Passo del Gavia verrà riaperto e sarà raggiungibile da entrambi i versanti che erano stati chiusi lo scorso settembre. Lo comunica Anas in una nota in cui spiega di aver avviato nei giorni scorsi le attività di sgombero neve, la pulizia della sede stradale, la rimozione arbusti pericolosi e sistemazione della pavimentazione necessarie per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità di entrambi i versanti che raggiungono il Passo di Gavia lungo la statale ss 300 "del Passo di Gavia ( ex SP 300 sul versante della Valle Camonica e SP 29 lungo il versante di Sondrio). (Com)