Aerospazio: ExoMars 2022, iniziano le prove per Rover ground test model sul terreno marziano in Altec

- Dopo i test effettuati presso lo stabilimento Thales Alenia Space (Jv tra Thales 67 per cento e Leonardo 33 per cento) di Torino, il Rover ExoMars 2022 Ground Test Model (Gtm), gemello del modello di volo soprannominato "Rosalind Franklin" che arriverà su Marte nel 2023, è stato trasferito al Rover operations control centre (Rocc) in Altec. Lo riferisce un comunicato stampa. Qui, nei prossimi mesi, verranno effettuate operazioni di test e simulazioni di missione per preparare la missione ExoMars 2022. Le attività di integrazione sono state recentemente ultimate nelle clean room di Thales Alenia Space ed ora Il Gtm sarà comandato da un team composto da tecnici e ingegneri che lo hanno integrato, insieme ai colleghi di Altec, per svolgere operazioni di navigazione sul terreno preparato appositamente per riprodurre ostacoli, pendenze e rocce simili a quelli che si potranno trovare su Marte. "Dopo mesi di intense attività di integrazione e test, svolte nelle camere pulite di Thales Alenia Space di Torino, l’arrivo del Gtm in Altec rappresenta un primo importante traguardo che evidenzia il ruolo cruciale dell’Italia nell’ambito del controllo delle missioni europee di esplorazione robotica planetaria - ha dichiarato Vincenzo Giorgio, amministratore delegato di Altec -. Tale risultato, confermato anche dal fatto che la prossima missione europea di questo tipo (Mars Sample Return) sarà anch’essa controllata dal Rocc, è stato raggiunto grazie alla determinazione dell’Agenzia spaziale italiana, che ha fortemente voluto e sostenuto il progetto ExoMars. Per l’Asi, infatti, questo, è il primopasso per candidare la struttura verso prossime missioni per lo studio di Marte ma anche di altri corpi celesti”. L’Mts è stato concepito e realizzato per rappresentare una fedele simulazione della superficie marziana, con particolare riferimento alla zona di Marte su cui si poserà il Rover. Questa facility, situata all’interno del Rocc stesso, unica a livello europeo, consentirà di effettuare le attività di test, le necessarie simulazioni, prima e durante la missione, le attività di training degli operatori di terra e costituirà un elemento essenziale per l’analisi e la risoluzione di eventuali condizioni operative/ambientali non nominali che dovessero presentarsi durante la missione.(Com)