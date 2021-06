Cultura: ambasciata italiana a Kiev festeggia centenario nascita Fellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale dell’Ucraina festeggia Federico Fellini insieme con l’ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura. A presentare l'iniziativa, frutto della collaborazione fra il Museo del Cinema di Kiev, l’ambasciata d’Italia, l’Istituto italiano di cultura e il Festival internazionale del cinema di Kiev “Molodist”, l'ambasciatore d'Italia in Ucraina, Pier Francesco Zazo. “Sono davvero orgoglioso che sia arrivata a Kiev, importante città di cultura dell’Europa orientale, la più importante mostra internazionale su Federico Fellini, concepita per il centenario della nascita del grande Maestro, e patrocinata dal comitato felliniano del Mibact, cui ha aderito anche il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Vogliamo in tal modo celebrare sia il centenario della nascita del grande Maestro, sia il 50esimo anniversario del Festival Internazionale del Cinema di Kiev Molodist, dove tra l’altro è stato presentato il cortometraggio d’animazione "La Fellinette” di Francesca Fabbri Fellini, nipote del regista, presente a Kiev per l’occasione”, ha detto Zazo. (Res)