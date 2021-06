Tunisia: ex premier Chahed, “né dittatura né Islam, serve una terza via”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia non ha bisogno né di un ritorno alla dittatura, né dell’Islam politico, ma di una terza via che promuove il sistema democratico all'interno del mondo arabo-musulmano. Lo ha detto l’ex premier tunisino Youssef Chahed, in una lunga un’intervista condotta da Hakim el Karoui, dell'Istituto Montaigne. “Chahed persevera nella sua strategia di riconquista del potere, moltiplicando i suoi interventi pubblici”, commenta oggi il sito web tunisino “Leaders”, riprendendo l’intervista condotta da Hakim el Karoui che ha delineato una serie di nuove posizioni sul tema dell'Islam politico, dell'ascesa del populismo, delle migrazioni, dei rapporti con l'Europa, degli aiuti internazionali ricevuti e della riforma del sistema politico. “L'assenza di una chiara maggioranza e la frammentazione del potere tra partiti, assemblea e capi di governo limitano fortemente il dialogo sociale e la costruzione del consenso”, ha detto Chahed. L'ex capo del governo ha poi attaccato l'Islam politico, spiegando che nel 2014 il presidente Beji Caid Essebsi è stato costretto a scegliere “la convivenza con gli islamisti, lontana da un'alleanza strategica”. Secondo l’ex premier, “poiché l'Islam politico è per definizione contrario alla libertà di coscienza e alla civiltà statale, la sua crescita ha reso più complesso il processo di trasformazione del nostro Stato”. Secondo il leader del partito Taya Tounes, è necessario “promuovere il sistema democratico all'interno del mondo arabo-musulmano, per non cadere nella scelta tra gli islamisti o la dittatura del vecchio regime. Dobbiamo incarnare una terza via”. È importante secondo Chahed “mantenere l'ideale democratico della Tunisia, che rimane un paese modello in Africa, portando prosperità economica”. (segue) (Tut)