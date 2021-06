Tunisia: ex premier Chahed, “né dittatura né Islam, serve una terza via” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chahed ha poi criticato la qualità, gli importi e il coordinamento degli aiuti internazionali ricevuti. “Gli aiuti, sebbene necessari, entrano in Tunisia attraverso molti canali diversi, provocando un aumento incontrollato del debito”, ha detto l’ex premier, che si è pronunciato a favore di nuove relazioni con l'Europa e di una gestione globale e condivisa della questione migratoria. “I dati sull'immigrazione sono molto contestati: il numero degli arrivi in Italia e le partenze registrate in Nord Africa non coincidono. Non c'è un osservatorio e, a parte l’Oim, poche persone si stanno occupando della questione. Il problema non è trattato bene, né dagli europei, né dai paesi del Maghreb: sono temi che emergono durante le elezioni in Europa, e durante le tragedie nel Maghreb. Non esiste un accordo sostanziale per gestire i flussi migratori”, ha detto l’ex premier, sottolineando che, a suo dire, “una migrazione circolare e stagionale ben controllata potrebbe essere vantaggiosa per l'Europa e il Maghreb”. Per l’ex primo ministro “gli europei hanno costruito una politica di sicurezza che non analizza in profondità il fenomeno migratorio. (...) L'approccio della sicurezza non è la soluzione”. Secondo Chahed, il vero nocciolo della questione migratoria è “l'abbandono scolastico che ha causato la migrazione di tutti questi giovani: c'è un vero problema educativo in Tunisia e nei paesi del Maghreb”. La situazione in Libia “ha avuto importanti conseguenze per la Tunisia, in particolare a livello di sicurezza”, ha aggiunto Chahed, auspicando per il Paese vicino il ripristino di “una democrazia che offra pace e prosperità alla Libia e alla regione”. (Tut)