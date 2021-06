Balcani: attesa l'8 giugno sentenza del processo d'appello per l'ex generale Ratko Mladic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza contro l'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic da parte del tribunale internazionale delle Nazioni Unite dell’Aia, nell'ambito del processo d'appello contro la condanna emessa a suo carico nel 2017 per genocidio e crimini contro l'umanità durante i conflitti nell’ex Jugoslavia, sarà emessa l'8 giugno. Lo riferiscono i media bosniaci. L'udienza di appello nel caso si è svolta il 25 e il 26 agosto 2020 presso la sede del Meccanismo dell'Aia. Il 18 febbraio 2021, il presidente ha incaricato il giudice Mustapha El Baaj di sostituire il giudice Kam in appello in questo caso dopo la sua morte. (segue) (Seb)