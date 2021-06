Roma 2021: Barbareschi, sarei disponibile a candidarmi da sindaco per il centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi non vorrebbe fare il primo cittadino della Capitale? Io sarei totalmente disponibile" a essere il candidato del centrodestra. Lo ha detto Luca Barbareschi a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da pecora. A chi gli chiedeva se si sentisse in grado di fare il sindaco, Barbareschi ha risposto: "Il sindaco è un ruolo che non svolgi da solo, è un lavoro che si fa in squadra. La prima cosa che farei se diventassi sindaco di Roma è rendere l'amministrazione trasparente online, qualunque cosa dovrebbe accadere in una sorta di stanza di cristallo visibile a tutti. Per la città, la prima cosa sono i mezzi pubblici". (Rer)