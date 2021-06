Innovazione: a ottobre torna Maker faire Rome, candidature entro il 15 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno torna, imperdibile, l’appuntamento con “Maker Faire Rome 2021 – The european edition”. La kermesse, promossa dalla Camera di commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda speciale Innova Camera, giunta alla nona edizione si terrà dall’8 al 10 ottobre e affronterà tutte le componenti chiave dell’innovazione: dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, passando per il biohacking e l’aerospazio. Il tutto favorendo lo sviluppo della cultura dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale e l’avvicinamento dei giovani agli scenari lavorativi di domani. E' quanto si legge in una nota. L’edizione 2020, a causa della pandemia, si è svolta interamente in digitale, tra stand virtuali e progetti interattivi. Quest’anno la voglia di tornare in presenza, di toccare con mano le innovazioni più incredibili, di incontrare maker e visitatori è tanta: ecco perché MfR2021, grazie soprattutto alla campagna vaccinale che avanza, torna anche nella modalità onsite consentendo agli espositori (nel rispetto dei protocolli di sicurezza) di esporre al pubblico i propri progetti all’interno di uno spazio anche fisico, pronto ad accogliere il meglio della creatività e dell’innovazione proveniente da tutto il mondo. (segue) (Com)