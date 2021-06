Innovazione: a ottobre torna Maker faire Rome, candidature entro il 15 luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Call for universities and research institutes 2021: Da sempre Maker Faire Rome accende i riflettori sulle eccellenze in campo tecnologico e innovativo, dando risalto ai progetti delle Università statali e degli Istituti di Ricerca pubblici. E anche quest’anno MfR vuole raccontare il lavoro degli atenei e dei centri di ricerca facendo, attraverso questa call, una selezione delle migliori idee che verranno illustrate in uno spazio fisico, gratuito, all’interno di MfR2021. "Maker Faire Rome – spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – torna quest’anno in presenza, con la partecipazione del pubblico e di questo sono particolarmente felice. A breve annunceremo la location dove ritrovarci finalmente insieme, nel segno dell’innovazione e di un futuro sostenibile per tutti". "Maker Faire Rome - afferma Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della Cciaa Roma - è cresciuta, costantemente, sia nei numeri che nei contenuti e questo anche nell’ultimo anno, particolarmente difficile per tutti. Di questo ringrazio, in particolare, tutti i nostri partner che condividono con noi passione, lavoro e finalità della manifestazione”. (Com)