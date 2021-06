© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faremo intervento importate per filiera bufalina. Un modello olandese o bavarese per allevamenti ma dobbiamo bonificare quelli che sversano nei terreni. Daremo contributo ad aziende che vorranno riqualificarsi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)