Ambiente: De Luca, perché nessuno parla più del disastro ambientale dei liquami a Brescia?

- "Qualche giorno fa le cronache televisive e giornalistiche ci hanno ricordato che a Brescia sversamenti di tonnellate di liquami inquinati nei terreni agricoli, migliaia di ettari devastati. La notizia l’abbiamo letta sui giornali per 24 ore: nessuno ha parlato di niente. Abbiamo ricordato qualche tempo fa che se si fa a vedere su Google la mappa degli incendi di rifiuti, in Italia abbiamo 100 terre dei fuochi e in Campania molti di meno. Ovviamente bisogna continuare a fare controlli, sempre alti livelli di delinquenti che sversano rifiuti: ma per nostra soddisfazione, la Regione è più controllata d’Italia per quanto riguarda inquinamento ambientale. Andremo avanti per eccellenza". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)