Energia: Putin, è della stessa Ucraina la colpa per mancati introiti diritti transito gas

- Spetta all’Ucraina la responsabilità per i mancati introiti derivanti dai diritti di transito del gas. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante la sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "Ora stanno ricevendo da noi 1,5 miliardi di dollari per il transito, ne riceverebbero tre, quattro, cinque, ma hanno distrutto tutto con le loro mani", ha detto Putin. "Nei prossimi cinque anni pomperemo fino a 40 miliardi di metri cubi. Negli anni migliori, secondo me, abbiamo pompato quasi fino a 200”, ha detto Putin, secondo cui “se ci fossero relazioni normali” una parte significativa delle forniture di gas transiterebbe attraverso l'Ucraina. “Ma si stanno creando problemi. E i problemi non sono iniziati nella sfera della politica, ma in quella economica", ha affermato il presidente russo. (Rum)