Spagna: conversazione "fluida e produttiva" tra premier Sanchez e presidente Catalogna Aragones

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ed il presidente della Generalitat di Catalogna, Pere Aragones, hanno tenuto oggi una conversazione telefonica "fluida e produttiva" in cui hanno affrontato "diversi aspetti dell'attuale situazione politica". Secondo quanto riferito da fonti istituzionali consultate dal quotidiano "El Pais", Sanchez ed Aragones hanno condiviso l'obiettivo "di andare verso il superamento delle sfide comuni attraverso il dialogo". Questa conversazione è il preludio all'incontro previsto nei prossimi giorni tra il premier e il presidente catalano al palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo) a Madrid. I prossimi mesi per il governo saranno strettamente legati alla questione catalana sia in riferimento al probabile indulto per gli indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale che alle riforma del codice penale per riformare il reato di sedizione. Al tavolo di dialogo che dovrebbe riprendere nelle prossime settimane, il presidente catalano Aragones, oltre alla questione dell'amnistia riproporrà un nuovo referendum di autodeterminazione, questa volta concordato con lo Stato a differenza di quello del 2017, ritenuto illegale da Madrid. (Spm)