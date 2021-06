Centrodestra: Salvini contatta tutti gruppi che sostengono governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla telefonata con Silvio Berlusconi, nelle ultime ore Matteo Salvini ha contattato anche gli altri gruppi del centrodestra al governo, con l’obiettivo di creare una casa comune in parlamento per aiutare l’esecutivo Draghi a essere sempre più efficace sui temi più sentiti dalla coalizione: aiuti a famiglie e imprese, riforme, taglio delle tasse, nuove infrastrutture, giustizia e sicurezza. Il clima emerso dai contatti telefonici è di grande interesse e di forte collaborazione. E' quanto si apprende dalla Lega. (com)