Campania: De Luca, con diga Campolattaro (Bn) autonomia idrica regionale

- "Prosegue contrasto all’abusivismo: a Castel Volturno demolito American Hotel, uno dei simboli della devastazione del territorio. Per il resto noi proporremo interventi importanti nel campo ambientale. Ce n’è uno a Benevento di rilievo: la diga di Campolattaro, mezzo miliardo di investimenti. Intervento strategico per garantire autonomia idrica a tutti i campani". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)