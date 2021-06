Napoli: De Luca, stadio Collana sarà affidato ad agenzia regionale Universiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo consegnato la gestione dello stadio Collana a Napoli all’agenzia regionale per le Universiadi, ci sarà qualche contenzioso forse ma non fa nulla. Garantiremo gestione attenta a giovani, associazioni e cittadini non solo al Vomero. Deciso stanziamento per il Comune di Salerno per dare una mano a Salernitana che ha raggiunto Serie A per lavori all’impianto di illuminazione e accesso di più spettatori, dato il finanziamento". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)