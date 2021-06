Migranti: Bernini (FI), Italia lasciata sola, scongiurare nuova emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la Danimarca chiude le porte a tutti i richiedenti asilo, anche Francia e Germania hanno detto no al meccanismo temporaneo di redistribuzione dei migranti proposto dalla Commissione europea". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Il gruppo dei Paesi volenterosi si riduce quindi a Irlanda, Lituania e Lussemburgo che sono disposti ad accoglierne in tutto ventidue - aggiunge -. E’ sempre più chiaro che di fronte alla nuova ondata migratoria prevista nei mesi estivi l’Italia sarà ancora una volta lasciata sola. La sinistra italiana apra gli occhi: bisogna intensificare gli sforzi per bloccare le partenze, è l’unico modo per fermare le stragi nel Mediterraneo e scongiurare un’emergenza difficile da gestire anche dal punto di vista sanitario".(Com)