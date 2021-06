Polonia: presidente Duda augura alla Bielorussia un percorso di democratizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Bielorussia auguriamo il percorso di democratizzazione seguito dalla Polonia. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, che ha ricevuto la leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaja, al Palazzo del Belvedere e ha parlato con lei della situazione nel suo Paese natale. Oltre a Tikhanovskaja, Duda ha ricevuto tre attiviste della minoranza polacca in Bielorussia che hanno raggiunto il territorio polacco lo scorso 25 maggio, ma il cui trasferimento è stato reso noto solamente due giorni fa. Si tratta di Irena Biernacka, Maria Tiszkowska e Anna Paniszewa, che erano state arrestate dalle autorità del regime di Minsk. Il capo dello Stato polacco si è scagliato contro le accuse strumentali della propaganda del regime di Aleksandr Lukashenko, per le quali il sostegno della Polonia all'opposizione bielorussa non sarebbe disinteressato in quanto mirante "a realizzare gli interessi di Varsavia". "Ebbene, è negli interessi della Polonia che il suo confine orientale sia con uno Stato democratico, sovrano e indipendente", ha detto Duda, "uno Stato nel quale i bielorussi possano decidere del loro destino attraverso elezioni democratiche". "Noi polacchi vogliamo che questo altrui diritto possa realizzarsi perché ci ricordiamo di quando non avevamo la medesima possibilità e non potevamo esprimerci liberamente", ha continuato il presidente, ricordando che oggi cade l'anniversario delle elezioni semilibere del 4 giugno 1989. (Vap)