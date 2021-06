Speciale energia: Mueller (Vda), collegare elettromobilità a espansione energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo dell'elettromobilità deve essere collegato “in maniera credibile” all'espansione delle energie rinnovabili. Le auto elettriche sono, infatti, “pulite e neutre per il clima soltanto se alimentate da elettricità proveniente da fonti rinnovabili”. È quanto affermato dalla presidente dell'Associazione dell'industria automobilistica tedesca (Vda), Hildegard Mueller, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, per Mueller, “una maggiore mobilità elettrica richiede più potenza di ricarica da energie rinnovabili”. Tuttavia, ha sottolineato la presidente del Vda, nell'espansione dell'energia pulita, Germania e Ue sono “già indietro rispetto agli obiettivi prefissati”. Pertanto, si rendono ora necessari ulteriori investimenti nell'espansione delle fonti rinnovabili. Tuttavia, Mueller ha osservato: “Una cattiva legislazione ci ostacola sulla strada per la protezione del clima”. (Geb)