Speciale energia: Bellanova, Tap infrastruttura strategica per Sud

- "Doveva essere un disastro ambientale. Ci hanno attaccato, ci hanno insultato, hanno diffuso fake news, minacce e bugie. Dicevano che avremmo distrutto la costa, sradicato gli ulivi, devastato il territorio. Ancora una volta il tempo ci ha dato ragione: la Tap funziona e si conferma un'infrastruttura strategica per la diversificazione energetica, il Mezzogiorno e l'Italia. Per garantire crescita, lavoro, generare nuova ricchezza, muovere verso la decarbonizzazione grazie al gas come fonte di transizione". Lo ha scritto su Facebook la viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova. "Il territorio è rimasto intatto, l'ambiente è salvaguardato e tutelato, gli ulivi sono stati ripiantati, il mare, splendido, è stato premiato anche quest'anno con la Bandiera Blu. Della scia di polemiche non restano che gli straschichi - sottolinea -. E resta, dato ancor più grave e imperdonabile, aver perso, complici miopia, il cinismo politico, le rendite di posizione, gli interventi del pacchetto compensazioni - 55milioni di euro di investimenti per il territorio - messe in campo sul tavolo a palazzo Chigi nel corso dei governi Renzi e Gentiloni. Risorse che i signori del no hanno prima demagogicamente disprezzato, salvo poi rivendicarle a tempo scaduto. Risorse volatilizzate, causa i giri di valzer del primo governo Conte e complice l'ex Presidente del Consiglio, che deve ancora spiegare come e perché dai 55 miloni si era passati a 30 e poi anche i 30 sono finiti nel dimenticatoio. Mentre la Puglia è ancora lì, in tutta la sua bellezza, e con un'infrastruttura strategica in più". (Rin)