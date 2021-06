Speciale energia: vicepremier russo Novak, richieste degli ecologisti tedeschi su Nord Stream 2 sono "montatura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste degli ambientalisti tedeschi di sospendere la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 sono una "montatura". Lo ha dichiarato il vicepremier russo, Aleksandr Novak, in un commento rilasciato all'emittente "Ntv" a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "Non capisco perché facciano tali dichiarazioni. Mi sembra che sia una montatura o che sia qualcosa collegato a interessi politici", ha detto Novak. Il vicepremier russo ha sottolineato che il gasdotto viene costruito utilizzando le tecnologie più moderne ed ecocompatibili. "Se confrontiamo, ad esempio, il sistema di trasporto del gas ucraino, che è stato costruito in epoca sovietica e non è stato modernizzato nemmeno dopo il crollo dell'Urss, allora il trasporto del gas è molto meno rispettoso dell'ambiente", ha affermato il vice primo ministro. (Rum)