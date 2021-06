Speciale energia: Arrigoni (Lega), su Certificati bianchi introdotti importanti correttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ad un positivo lavoro di squadra, con la Conferenza Unificata ed il Mite guidato dal ministro Cingolani, allo schema di decreto sui certificati bianchi sono stati introdotti prima dell’approvazione definitiva importanti correttivi che, rispetto alle iniziali preoccupazioni, garantiscono maggiori certezze agli operatori attivi nel settore dell’efficienza energetica e di rilanciare un meccanismo da troppo tempo in crisi, ma che necessariamente dovrà assumere un ruolo da protagonista nella transizione ecologica e nella decarbonizzazione del Paese, anche grazie alla messa a punto del nuovo sistema delle aste entro dicembre". Lo afferma, in una nota, il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega, che interviene dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta n. 128 dello scorso 31 maggio. "Con l’intervento delle Regioni sono state innalzate, ancorché leggermente, le quote d’obbligo per il periodo 2022-2024, inoltre si è previsto di far decorrere dal 1 gennaio 2020 la cumulabilità del meccanismo con il credito d’imposta, la possibilità per Enti e imprese di partecipare in forma aggregata ai progetti, e infine è stata introdotta maggiore flessibilità per il proponente di fornire al Gse ulteriori informazioni integrative a supporto dell’istanza, riducendo il rischio di esclusione dei progetti - prosegue Arrigoni -. Certo, occorreva maggiore coraggio nell’innalzamento delle quote d'obbligo (benché quelle indicate sono coerenti con il Pniec vigente), ma confidiamo che questo accada con la prossima revisione dello stesso Piano anche per evitare di esporre eccessivamente la nostra industria agli oneri dell’Ets, ricordando che proprio in tema di efficientamento energetico il meccanismo dei certificati bianchi è quello che di gran lunga presenta un maggior rapporto costi/benefici, in termini di risparmio di CO2 a parità di costi, rispetto ad altre policy quali l'ecobonus, il superbonus o l'industria 4.0". (Com)