Speciale energia: ministro Algeria riceve delegazione Bp, focus su cooperazione con Sonatrach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia dell’Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto una delegazione della compagnia petrolifera britannica Bp. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell’Energia algerino. “Durante questo incontro, le due parti hanno passato in rassegna gli storici rapporti di partnership tra Bp e il Gruppo Sonatrach, in particolare nel campo degli idrocarburi, nonché le prospettive di collaborazione tra i due Gruppi in progetti ad alto valore aggiunto in Algeria”, si legge nella nota. “Le due parti hanno discusso anche di progetti futuri, in particolare quelli che potrebbero essere realizzati nel campo delle energie rinnovabili e della transizione energetica”, afferma la nota. (Ala)