Quirinale: Bindi, io al Colle? Non direi di no

- "Già dai tempi di Tina Anselmi" era il momento per una donna al Quirinale, la Anselmi "sarebbe stata una grande presidente della Repubblica". Lo ha detto Rosy Bindi, già parlamentare del Partito democratico, ospite di "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. In merito che le possa essere chiesto di si salire al Colle l'ex ministra della Salute osserva: "Questi problemi ci si pongono quando li pone la realtà. Io ho servito sempre il mio Paese quando mi è stato chiesto, non ho mai cercato niente e non ho mai detto di no". (Rin)