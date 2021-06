Milano: Bolognini (Lega), invece di vietare il transito alle moto, Sala tappi le buche in via Lancetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione dell'amministrazione comunale di vietare l'accesso alle moto sulla corsia preferenziale in via Lancetti è assurda. Infatti, a causa di vere e proprie voragini che si sono aperte sul manto stradale, il transito per i veicoli, non solo quelli a due ruote, ma anche automobili e autobus, è molto pericoloso. E il sindaco Sala cosa fa? Invece che sistemare l'asfalto, vieta l'accesso alle moto, per evitare incidenti e rogne. Bel modo di risolvere i problemi, non c'è che dire". Lo dichiarano in una nota il Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini, il Responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier di Milano Samuele Piscina e i Consiglieri Lega del Municipio 9 di Milano Alberto Belli, Agostino Rancati e Claudio Colombo, a seguito di un sopralluogo questa mattina in Via Lancetti. "Situazioni come quella di via Lancetti – proseguono gli esponenti della Lega –, con numerosi buchi e crateri sull'asfalto di dimensioni ragguardevoli, non sono certo rare da trovare in città, purtroppo. Però la priorità per il Sindaco non è sistemare le strade, ma riempire le vie di Milano di piste ciclabili, spesso senza senso, e riattivare le telecamere di Area B e Area C per tassare i milanesi".(Com)